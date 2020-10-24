Лукашенко назвал Россию главным союзником

Стали известны детали разговора между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и госсекретарем США Майклом Помпео. В нем Лукашенко назвал Россию главным союзником.

Между политиками состоялся телефонный разговор. Говоря о внешнеполитической ситуации, Лукашенко отметил, что Россия является главным союзником Белоруссии. При этом он добавил, что Москва оказывает Минску поддержку, но не вмешивается во внутренние дела страны.

Стороны также обсудили ситуацию в мире, а также судьбу одного из граждан США в Белоруссии.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими в Белоруссии. Политик заявил, что власти намерены найти каждого митингующего. Он заверил, что современные средства помогут с поисками. Протесты в Белоруссии продолжаются после президентских выборов, которые состоялись в начале августа.