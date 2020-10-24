В Ленобласти час тушили 90 полыхающих «квадратов»

В Ленинградской области спасатели около часа боролись с пожаром в деревне Большое Верево.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что пожар произошел в субботу, 24 октября вечером.

В деревне горел частный жилой дом. Пламя охватило больше 90 «квадратов».

Ликвидировать пожар спасатели смогли только к 21:00.

«Информация о пострадавших уточняется», — добавили в региональном управлении ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru писала крупном пожаре на Кирочной улице в Петербурге. В ликвидации горения задействовали более 50 пожарных.