В Ленобласти час тушили 90 полыхающих «квадратов»

В Ленинградской области спасатели около часа боролись с пожаром в деревне Большое Верево.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области. Уточняется, что пожар произошел в субботу, 24 октября вечером.
В деревне горел частный жилой дом. Пламя охватило больше 90 «квадратов».
Ликвидировать пожар спасатели смогли только к 21:00.
«Информация о пострадавших уточняется», — добавили в региональном управлении ведомства.
Ранее gazeta.spb.ru писала крупном пожаре на Кирочной улице в Петербурге. В ликвидации горения задействовали более 50 пожарных.