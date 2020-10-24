Ученые нашли витамин, который помогает сжигать жир

Специалисты смогли найти витамин, который превращает белый жир в бурый. Открытие ученых может помочь в разработке нового метода борьбы с лишним весом.

Как сообщает MedicalXpress, в организме людей есть два типа жира – белый и бурый. В белый жир превращаются лишние калории, что способствует ожирению. У человека большая часть жировых отложений представляет собой именно белый жир.

Бурая же жировая ткань сжигает энергию и выделяет тело. Отмечается, что превращение белого жира в бурый помогло бы в борьбе с проблемой ожирения.

Этой теме свое исследование и посвятили ученые из Венского медицинского университета. Оказалось, что при умеренном холоде в жировой ткани увеличивается уровень витамина А. При воздействии низких температур он перераспределяется и способствует превращению жира из белого в бурый.

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