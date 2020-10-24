Семак рассказал, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

Семак рассказал, почему «Зенит» проиграл «Рубину»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Baltphoto

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своих подопечных против «Рубина». Клуб из Северной столицы уступил гостям со счетом 1:2.

Матч проходил в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Игра началась для петербуржцев удачно – в первом тайме хозяева смогли забить и вели в счете, ситуация, впрочем, вскоре изменилась.

По словам Семака, игра для «Зенита» была тяжелой после поражения в Лиге чемпионов. Главный тренер петербургской команды отметил, что его подопечные допустили несколько ошибок.

Так, например, зенитовцы неправильно отреагировали на забитый мяч. После этого хозяева поля расслабились и начали слишком спокойно играть.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что «Зенит» проиграл «Брюгге» со счетом 2:1. Как заметил форвард Артем Дзюба, зенитовцы чувствовали себя скованно на поле до первого пропущенного мяча.

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