Россиян ждет аномально теплый конец октября

Конец октября в России будет аномально теплым. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, почти на всей территории страны установится температура в среднем на 10 градусов выше нормы. В азиатской части страны температура может быть на 15 градусов выше нормы, а в европейской – на четыре.

Уточняется, что больше всего аномалии будут заметны в Якутии и на Чукотке.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург ждет снежная зима с минусовыми температурами. Синоптики обещают, что снег начнет идти гораздо активнее, а температура воздуха примет минусовые значения. При этом отмечалось что для региона сезон все равно будет теплым и благоприятным.