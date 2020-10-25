В Верховной Раде хотят взыскать с России миллиарды долларов

"Сколько требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - отметила политик Кира Рудик. Фото: pixabay.com

"Сколько требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - отметила политик Кира Рудик. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде Украины рассматривают законопроект о взыскании денежной компенсации, которую Киев намерен потребовать от Москвы за «нанесенный ущерб».

Об этом заявила политик и лидер партии «Голос» Кира Рудик, выступая на форуме по безопасности в столице Украины, передает РИА Новости. Рудик считает, что обязать Россию возместить ущерб необходимо, поскольку в истории есть международные прецеденты, когда деньги удавалось получить.

По мнению политика, не подсчитать урон, нанесенный Москвой, явялется преступлением со стороны украинских властей. При этом Рудик уверена, что сумма может достигнуть нескольких миллиардов долларов. Отметим, что никаких конкретных фактов так называемого ущерба она не привела.

Напомним, российско-украинские отношения стали напряженными на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние конфликты страны. Российские власти утверждают о своей непричастности.

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