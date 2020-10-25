На Королева задержали подозреваемого в угоне «Лады» в июле

Петербургские полицейские задержали жителя Северной столицы, который подозревается в совершении кражи автомобиля три месяца назад.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 26 июля в полицию поступило заявление о краже автомобиля «Лада Гранта» возле дома №45 по проспекту Королева, принадлежащего 65-летнему местному жителю. Ущерб пострадавший оценил в 249 тысяч рублей.

Несколько дней назад, 24 октября, возле одного из домов по Планерной улице инспекторы ГИБДД совместно с оперативниками обнаружили пропавший автомобиль. В тот же день возле дома №49 по улице Королева задержали двоих мужчин, 30 и 26 лет. Одни из них подозревается в совершении преступления, другого допросили как свидетеля и отпустили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали автомобилиста, пытавшегося скрыться от преследования полиции.