В воскресенье пробки в Петербурге оцениваются на 1 балл

В воскресенье пробки в Петербурге оцениваются на 1 балл
Фото: Яндекс.Пробки

По состоянию на 9:00 воскресенья, 25 октября, уровень загруженности дорог Северной столицы оценивается сервисом «Яндекс.Пробки» в 1 балл.

Улицы в Петербурге утром выходного дня рекордно свободны: на карте города, согласно «Яндекс.Пробкам», практически нет «красных» зон. В большинстве районов, где движение все же немного затруднено, это обусловлено проведением дорожных работ либо дорожно-транспортными происшествиями.

Отметим, что стабильно напряженным остается автомобильное движение на площади Восстания. Кроме того, затор наблюдается на участках Университетской набережной возле поворота на Кадетскую линию и набережную Макарова, а также по набережной Макарова у Биржевого моста.

Напоминаем, ранее gаzeta.spb.ru сообщала, что в субботу, 24 октября, дороги в городе на Неве утром также были пустыми.

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