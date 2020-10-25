На Московском шоссе фуру вытаскивают из кювета спустя неделю после ДТП

На Московском шоссе фуру вытаскивают из кювета спустя неделю после ДТП
Фура улетела в кювет. Фото: vk.com/spb_today

В Шушарах ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия недельной давности. Фуру наконец-то достают из кювета.

Об этом стало известно в воскресенье, 25 октября. Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на Московском шоссе в Шушарах, у Курьерского проезда.

«Сейчас будут вытаскивать фуру, движение в сторону СПб только по одной полосе», — пишет очевидец.

Пользователи в комментариях отметили, что большегруз находится в кювете на протяжении недели. Некоторые видели ее там еще в прошлое воскресенье.

По словам пользователей, на месте работает полиция и два эвакуатора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах легковушку раздавило под грузовиком.

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