В Минске более 100 тысяч сторонников оппозиции вышли на протестный марш

На акцию протеста в Минске собралось более 100 тысяч человек. Сторонники белорусской оппозиции дошли до стелы «Минск – город-герой». Протестующие, как и прежде, требуют поставки президента РБ Александра Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, колонна митингующих дошла до стелы и свернула на проспект Машерова по направлению к центру города. Каждую минуту к ней присоединяется все больше и больше людей.

О попытках задержания на данный момент не сообщается. Из установленных возле Дворца спорта громкоговорителей доносятся предупреждения о незаконности мероприятия.

При этом ряд центральных улиц, куда изначально планировали пойти сторонники оппозиции, по прежнему контролируются силовиками. Неподалеку от площади Свободы стоят кордоны бойцов ОМОН и внутренних войск РБ. Там же находятся заградительные машины и водометы.

Кроме того, в воскресенье в Минске в очередной раз отключали интернет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тихановская предъявила «народный ультиматум» Лукашенко. Если требования оппозиции будут проигнорированы, то 25 октября «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом».