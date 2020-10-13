Тихановская предъявила «народный ультиматум» Лукашенко

Тихановская предъявила &#171;народный ультиматум&#187; Лукашенко
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото: Instagram

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поставила ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко.

В своем Telegram-канале Тихановская назвала происходящее в стране государственным террором, а тех, кто остался на стороне властей — соучастниками террора.

Оппозиционеры не раз заявляли о готовности к диалогу и переговорам. Однако, по словам Тихановской, «разговор за решеткой — это не диалог». Она пишет, что Лукашенко убивает свое будущее и тянет за собой не только чиновников, но и весь белорусский народ.

«Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум», — объявила Тихановская.

Она дала властям 13 дней на выполнение трех обязательных требований: Лукашенко должен уйти в отставку, на улицах должно остановиться насилие, а всех политзаключенных должны освободить.

Если эти требования будут проигнорированы, то 25 октября «вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом». А на следующий день по всей стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании.

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