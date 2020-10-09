Неизвестный под видом Тихановской принял участие в заседании парламента Дании

Неустановленное лицо выдало себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и попал на заседание комитета по внешней политике парламента Дании, которое проходило в онлайн-формате.

Как сообщается на сайте датского законодательного органа, неизвестный человек заявил в начале заседания, что не может показать себя на видео, поскольку у него сломалась веб-камера. Только спустя 40 минут чиновники заподозрили неладное и завершили собрание.

В отчете парламента говорится, что во время заседания не велась речь о чем-либо, что могло бы нанести ущерб внешнеполитическому курсу королевства.

Кроме того, после этого инцидента обязательным требованием для ведения онлайн-переговоров с иностранными участниками станет включенная камера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД России назвали причину, включения Светланы Тихановской в базу розыска.