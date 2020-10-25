Минздрав объяснил ситуацию с телами умерших от COVID-19 пациентов в морге

Минздрав объяснил ситуацию с телами умерших от COVID-19 пациентов в морге
Как подчеркнули в министерстве, все случаи смерти больных коронавирусом зарегистрированы. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Кемеровской области назвали причину скопления тел умерших от коронавируса пациентов в Новокузнецком морге.

В ведомстве подтвердили подлинность распространяемого в Сети видео из морга Новокузнецка. Как подчеркнули в министерстве, все случаи смерти больных коронавирусом зарегистрированы и включены в официальную статистику.

«Учитывая увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов», — отметили в Минздраве.

Сообщается, что морг хранит трупы в предназначенных для этого помещениях. В ведомстве также добавили, что в регионе наблюдается острая нехватка врачей-патологоанатомов, а Новокузнецкий морг принимает почти всех умерших в двенадцати муниципалитетах с общим населением более 1,3 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время второй волны коронавируса смертность заметно ускорилась.

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