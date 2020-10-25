На Просвещения за считанные минуты потушили Volkswagen

На Просвещения за считанные минуты потушили Volkswagen
Пожарные оперативно справились с огнем. Фото: pixabay

Машина осталась без моторного отсека.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сегодня днем, 25 октября, произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по городу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Просвещения после трех часов дня – там загорелась иномарка. На место приехали девять спасателей и две единицы спецтехники, которые справились с возгоранием менее чем за 20 минут. За это время в автомобиле успел выгореть моторный отсек.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП в Любани. Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте. Не уточняется, кто виноват в ДТП и каковы его причины.

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