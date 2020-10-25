Семак прокомментировал слухи о своей отставке

Тренер заверил, что не собирается никуда уходить – даже после поражения от «Рубина».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что не собирается уходить в отставку после поражения от «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Специалист заявил, что бывают хорошие игры, а бывают – плохие. Тренер должен выполнять свои обязанности, а руководство клуба оценивать: насколько хорошо он справляется. Семак не хочет уходить из «Зенита» и пока не слышал о таком решении.

Он также ответил всем болельщикам, которые кричали с трибун: «Позор».

«Есть болельщики, которые всегда с командой, поддерживают ее. Есть болельщики, которые привязаны к результатам»,

— объяснил Семак.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Рубина» завершилась со счетом 1:2.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, почему «Зенит» проиграл «Рубину».