В Московском районе в крыше дома нашли мину времен ВОВ

Всех жильцов дома эвакуировали, пока опасный предмет не увезли на полигон.

В Московском районе сегодня, 25 октября, на чердаке жилого дома нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу Росгвардии.

В одном из домов рабочие увидели предмет, похожий на снаряд. Они вызвали спецслужбы, чтобы они ликвидировали боеприпас. Специалисты группы разминирования ОМОН эвакуировали жильцов одного из подъездов, а также вывезли мину на полигон. Там боеприпас должны уничтожить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Народного ополчения при установке фонаря нашли боеприпас времен ВОВ. Потенциально опасный участок оперативно оцепили, людей эвакуировали, а к месту происшествия прибыли специалисты по разминированию.