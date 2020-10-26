На севере КАД иномарка врезалась в легковушку и уехала

Очевидец видел, как неизвестный водитель помял машине бампер и крыло.

На севере КАД накануне, 25 октября, произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в пробке от Пискаревской развязки в сторону Токсовского шоссе – там иномарка, пытаясь объехать затор, врезалась в легковушку, а затем водитель скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах происшествия и отыскать виновника аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском автомобиль влетел в ограждение из-за невнимательности. Невнимательный водитель не заметил знаков, поэтому врезался в ограждение. Свидетели уверяют, что слышали громкий удар и скрежет.