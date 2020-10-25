На Московском автомобиль влетел в ограждение из-за невнимательности

О пострадавших ничего не сообщается.

На Московском проспекте сегодня вечером, 25 октября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге».

Участок дороги сейчас ремонтируют, поэтому часть полосы отдали противоположному движению. Невнимательный водитель не заметил знаков, поэтому врезался в ограждение. Свидетели уверяют, что слышали громкий удар и скрежет. Вполне возможно, что в результате инцидента мог кто-то пострадать, но информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппском районе в ДТП погиб пешеход. Мужчина получил серьезные травмы, они стали причиной смерти. Пострадавшему не успели оказать помощь.