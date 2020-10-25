В Кингисеппском районе в ДТП погиб пешеход

Мужчина получил травмы из-за которых скончался на месте.

В Кингисеппском районе Ленинградской области сегодня вечером, 25 октября, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось на автодороге А-180, недалеко от деревни Березняки. Там иномарка наехала на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате мужчина получил серьезные травмы, они стали причиной смерти. Пострадавшему не успели оказать помощь.

Личность погибшего устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности смертельного ДТП в Любани. Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте. Не уточняется, кто виноват в ДТП и каковы его причины.