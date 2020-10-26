В России назвали способ, как восстановить обоняние после Covid-19

Российский врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал о том, как можно восстановить обоняние после болезни коронавирусной инфекцией. Об этом специалист сообщил в интервью РБК.

По словам Абдулло Ходжаева, чтобы вернуть привычное обоняние после коронавируса, нужно восстановить нервные окончания, которые способствуют стабильность доступа воздуха в организм человека. Для этого, по словам специалиста, стоит принимать сосудосуживающие препараты или капли.

Кроме этого, может также подойти морская соль для носа. При этом не стоит забывать про витамины, в особенности витамины группы В.

Абдулло Ходжаев считает, что именно такие способы позволят восстановить необходимую влажность носа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус. Мазок ПЦР стоит делать несколько раз на протяжении болезни, а также после того, как человек выздоровел.