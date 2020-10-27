Чемпионат по профмастерству, интенсив для школьников, штрафы для «безмасочников» и Хэллоуин: события на предстоящую в Петербурге неделю

Штрафы для тех, кто не носит в общественном транспорте маску, оценка месячника по благоустройству, чемпионат «Абилимпикс», онлайн-интенсив для школьников, вручение премии «Золотой софит», встреча с Дмитрием Караневским, детский фестиваль «Театр — территория добра» и Хэллоуин: Gazeta.SPb.ru рассказывает о некоторых событиях новой недели в Петербурге.

С понедельника, 26 октября, в Петербурге ужесточили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Пассажирам общественного транспорта в случаях, если у них нет СИЗ, обещают выписывать штрафы. Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала об очередных мерах, вводимых в городе для противостояния коронавирусной инфекции. Кстати, по сообщениям других СМИ, в метрополитене борьбу с нарушителями масочно-перчаточного режима снимать на камеру запрещается.

Напомним, что в Петербурге продолжается осенний месячник по благоустройству. В его рамках открылся интернет-опрос для горожан. Об этом сообщает комитет по благоустройству. Гражданам предлагают оценить качество проводимых работ. Опрос продлится до 13 ноября.

Образование и профессиональное мастерство

В понедельник, 26 октября, в Петербурге стартовал юбилейный V Региональный чемпионат «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участие в них принимают 350 конкурсантов в 40 компетенциях, представляющих IT-технологии, сферы питания, услуг и сервиса, а также медицинские, промышленные и творческие профессии, декоративно-прикладное искусство. Демонстрируют свои навыки школьники, студенты и специалисты на 17-ти распределенных площадках образовательных организаций города.

С 28 по 30 октября петербургские школьники, которые готовятся к вузовским олимпиадам по литературе, смогут пройти профильный онлайн-интенсив. Его проведет региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей Академии талантов.

Культура

В понедельник, 26 октября, в ТЮЗе имени Брянцева прошло торжественное вручение Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». Лауреатами премии номинационного совета стали народный артист России Борис Эйфман, творческая команда АБДТ имени Товстоногова и профессор Академии русского балета имени Вагановой Людмила Ковалева.

Во вторник, 27 октября, молодые петербуржцы смогут поговорить о творчестве с основателем группы «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским. Он расскажет о том, как попасть на телеэкраны и создать собственный музыкальный проект, об организации фестиваля «Ленинградские мосты» и как привлечь к партнерству знаменитых музыкантов. Авторы лучших вопросов спикеру получат подарки. Мероприятие состоится в молодежном пространтстве «Просто».

С 29 по 31 октября в Петербурге пройдёт детский фестиваль «Театр – территория добра». В этом году он состоится в онлайн-формате. Юных зрителей ждут сказочные представления, музыкальные программы в сопровождении виртуозной игры оркестра, постановки по классическим литературным произведениям. В программе также мастер-класс «Театр теней», экскурсии по разным театрам и знакомство с благотворительными организациями города, которые создают театральные студии для детей из социально-незащищённых категорий населения.

А в выходные, с 31 октября на 1 ноября, мир отметит Хэллоуин. И хотя отношение к этому празднику у граждан, в том числе в России, неоднозначное, наверняка найдутся те, кто захочет его отметить. В Петербурге, например, центром притяжения поклонников Хэллоуина станет парк имени Бабушкина. Организаторы обещают огненно-пиротехническое шоу, костюмированный карнавал, выставку светильников Джека и еще много всего интересного. При этом гуляния начнутся уже с пятницы, 30 октября.