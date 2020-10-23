Маски, QR-коды и рейды: новые антикоронавирусные меры в Петербурге

Правительство Петербурга признало вторую волну коронавируса и ужесточило меры, направленные на борьбу с опасной инфекцией. Gazeta.SPb.ru рассказывает о новых ограничениях, которые ждут петербуржцев.

Уже с понедельника, 26 октября, горожан перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток. Выявлять так называемых ковид-диссидентов будут с помощью рейдов. Проверки затронут даже такси. Пользоваться СИЗ (прим. ред. — средствами индивидуальной защиты) придется также водителям и кондукторам.

А вот пожилым петербуржцам рекомендуют поменьше перемещаться. Работодателей уже проинформировали, что сотрудников 60-65 лет лучше перевести на «удаленку».

Заведениям общепита до 29 ноября запретили работать по ночам, т.е. после 23:00. Исключение составляют точки питания на вокзалах, АЗС и в аэропорту.

Вдобавок всем городским предприятиям необходимо приобрести QR-код, который подтверждает соответствие стандартам эпидбезопасности, и разместить его на видном месте. Требование относится и к средствам массовой информации: к слову редакторы изданий считают , что это может привести к цензуре, поскольку некоторые условия получения этих кодов противоречат журналистской деятельности.

Запрещается работа детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, находящихся в ТЦ, кафе и ресторанах.

По сообщениям аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, с понедельника, 26 октября, в городе начнут работать мобильные контрольно-надзорные группы. Их цель — выявлять нарушения, связанные с антикоронавирусными мерами. Проверки в первую очередь коснутся объектов торговли и общепита, мест массового скопления людей. Особое внимание уделят безопасности на транспорте — городском и коммерческом. Предпринимателей, которые не обзавелись QR-кодами, будут привлекать к ответственности: сначала они получат предупреждение, затем штраф, а при злостном уклонении деятельность их организаций будет приостановлена.

По вопросам, связанным с противодействием коронавирусу, заработает «горячая линия».