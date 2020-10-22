Введение обязательных QR-кодов может стать цензурой для СМИ

Петербургские власти сделали обязательными QR-коды для всех городских предприятий, включая средства массовой информации. Редакторы изданий считают, что это может привести к цензуре.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы на фоне обострившейся ситуации с эпидемией коронавируса заявил об усилении контроля над предприятиями города на Неве. Отслеживать соблюдение ограничительных и других, призванных повысить безопасность, мер планируют с помощью внедрения QR-кодов.

Иметь таковые обязаны все предприятия и организации Петербурга. «Мойка78» выяснила, что в этот список попадают и СМИ. Редакторы изданий-членов Медиасиндиката считают, что подобные нововведения грозят усилением цензуры. Так, некоторые условия для получения кодов противоречат журналистской деятельности. При этом в случае нарушения правил, организацию могут попросту закрыть.