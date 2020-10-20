Власти Петербурга отзывают у магазинов QR-коды, разрешающие работу во время пандемии

Без таких кодов магазины и другие предприятия не имеют права работать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Без таких кодов магазины и другие предприятия не имеют права работать. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургские власти начали наказывать предпринимателей за несоблюдение санитарных мер. Во вторник, 20 сентября, стало известно, что у них отбирают QR-коды, позволяющие работать в условиях режима повышенной готовности.

Об этом рассказали сами бизнесмены в ходе онлайн-конференции городского комитета по промышленной политике. Без таких кодов магазины и другие предприятия не имеют права работать.

Как пишет АБН, среди прочих, QR-кодов лишились магазины ряда торговых сетей. Большинство отзывов разрешений было связано с отсутствием средств индивидуальной защиты. При этом бизнесмены отметили, что контролирующие органы не всегда принимали во внимание специфику их деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга назвали бессмысленным запрет на работу после 23 часов.