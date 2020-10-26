В Петербурге назначена дата первого чтения законопроекта о бюджете города на 2021 год

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Максим Яковлев. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Церемония внесения бюджета Петербурга на 2021-2023 год. Вячеслав Макаров и Максим Яковлев. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В понедельник, 26 октября, в Северной столице приняли решение о дате проведения заседания петербургского парламента по законопроекту «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга, планируется, что заседание по бюджету города пройдет 28 октября. Отмечается, что в связи с самоизоляцией губернатора Петербурга Александра Беглова, проект представит депутатам вице-губернатор Эдуард Батанов.

Кроме этого, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил социальную важность нового бюджета и что городу нужно преодолеть кризисный период из-за пандемии коронавируса.

«Нам необходимо создать базу для восстановления экономики города. Нельзя допустить, чтобы Петербург увяз в стагнации, а вирус уничтожил те внушительные достижения в экономическом и социальном развитии», – заявил Вячеслав Макаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вячеслав Макаров заявил о желании сделать бюджет Петербурга по-настоящему народным.