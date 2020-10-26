Названа бригада арбитров на матч «Боруссии» и «Зенита» в Лиге чемпионов

Названа бригада арбитров на матч «Боруссии» и «Зенита» в Лиге чемпионов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: wikimedia.org

Стало известно, кто обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» и петербургским футбольным «Зенитом».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, судить матч была назначена бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Кёйперсом. В качестве его ассистентов на боковых линиях выступят Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертым арбитром назначен Сердар Гэзюбююк.

Кроме того, уточняется, что за видеоповторы и систему VAR на матче будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Отметим, что матч пройдет в среду, 28 октября. В гостях «Зенит» «Боруссия» будет принимать в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что двум болельщикам «Зенита» запретили на год посещение матчей. Болельщики также должны будут заплатить штраф.

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Названа бригада арбитров на матч «Боруссии» и «Зенита» в Лиге чемпионов