Петербуржца арестовали на месяц за пьяное вождение

Петербуржца арестовали на месяц за пьяное вождение
Петербуржец сел пьяным за руль и попал за решетку. Фото: pixabay

В Петербурге житель Васильевского острова проведет ближайший месяц под стражей. Его поймали на пьяном вождении, когда у него уже не было водительских прав.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что петербуржца остановили 23 октября. Он управлял иномаркой и отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. При этом он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав. На следующий день его задержали.

Сам водитель на суде раскаялся, заявил, что будет вести себя надлежащим образом. Адвокат просил суд назначить залог или ограничить свободу его клиента запретом на определенные действия.

Василеостровский районный суд все же решил отправить мужчину под арест до 21 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. В результате столкновения с иномарками там пострадали двое.

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