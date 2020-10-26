В ДТП с иномарками в Купчино пострадали двое

В ДТП с иномарками в Купчино пострадали двое
ДТП в Купчино. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии во Фрунзенском районе, в результате которой пострадали двое.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла днем в понедельник, 26 октября, на пересечении Купчинской улицы и Дунайского проспекта.

По данным правоохранителей, Volkswagen столкнулся с Peugeot при совершении левого поворота.

В результате во французской иномарке травмы получили двое пассажир. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржец проведет два года в колонии за пьяное ДТП на Светлановском проспекте.

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