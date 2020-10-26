Петербуржец проведет два года в колонии за пьяное ДТП на Светлановском

Петербуржец проведет два года в колонии за пьяное ДТП на Светлановском
Суд рассмотрел дело о смертельном ДТП на севере Петербурга. Фото: pixabay.com

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП на перекрестке проспекте Просвещения и Светлановского проспекта.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Речь идет об аварии, которая произошла в марте прошлого года. Суд установил, что фигурант дела управлял Honda выехал на красный сигнал светофора на перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского. Там иномарка столкнулась с легковушкой, в которой в результате скончался пассажир.

Суд отправил виновника ДТП в колонию-поселение на два года. Обвиняемый также будет лишен права управления транспортным средством на два года. Он также должен будет выплатить по гражданским искам на 875 тысяч рублей и 189 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Невском районе, где пострадал пешеход на самокате.

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