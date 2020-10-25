В Невском районе в ДТП пострадал пешеход на самокате

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В Невском районе вечером 25 октября произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Ивановской улице – там автомобиль сбил пешехода на самокате. Столкновение произошло в зоне пешеходного перехода.

На место приехали сотрудники спецслужб. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском автомобиль влетел в ограждение из-за невнимательности. О пострадавших ничего не сообщается.