В Невском районе в ДТП пострадал пешеход на самокате

В Невском районе в ДТП пострадал пешеход на самокате
В аварии пострадал пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В Невском районе вечером 25 октября произошла серьезная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Ивановской улице – там автомобиль сбил пешехода на самокате. Столкновение произошло в зоне пешеходного перехода.

На место приехали сотрудники спецслужб. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение о госпитализации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском автомобиль влетел в ограждение из-за невнимательности. О пострадавших ничего не сообщается.

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