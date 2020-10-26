Петербургских школьников ждут 23 лагеря на время каникул

Петербургские школьники ушли на каникулы. Детей за время отдыха примут 23 лагеря.

Как сообщает комитет по образованию Петербурга, в выходные 16 лагерей приняли почти две тысячи детей. Среди них – «Молодежный», «Фрегат» и другие. В понедельник, 26 октября, двери открывает «Зеркальный» и «Восход».

Уточняется, что всего за время осенних каникул дети из Петербурга отдохнут в 23 лагерях. Детей-инвалидов с сопровождающими готовы принять 6 санаторно-курортных организаций Крыма, Петербурга, Краснодарского края и Псковской области.

В комитете добавили, что из-за продления каникул было решено продлить срок предоставления сертификатов на оплату части путевки до 30 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в социальных сетях распространилась фейковая новость о переходе учреждений образования Петербурга на дистанционный режим работы. Утверждалось, что якобы «дистанционка» будет введена 2 ноября.