Дрозденко высказался об убийстве депутата Петрова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал убийство депутата и предпринимателя Александра Петрова. Двумя днями ранее он был застрелен на участке собственного дома.

Глава региона не стал делиться предположениями о том, кто мог убить депутата. Дрозденко пояснил, что встречался с правоохранителями и ждет выводов следствия, передает 78.ru.

«Любая человеческая жизнь бесценна, а любая смерть — это трагедия», — добавил Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что тело депутат Александра Петрова нашли у банного комплекса на участке его дома под Выборгом. Следователи считают, что убийство было заказным. В Петрова стреляли с противоположного берега реки, попали в боковую поверхность тела.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела осмотрели не только дом Петрова, но также другие помещения, которые находились у него в собственности, а также офис депутата.