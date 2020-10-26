«Примитивно дурят народ»: ведущая Первого канала раскритиковала масочный режим

&#171;Примитивно дурят народ&#187;: ведущая Первого канала раскритиковала масочный режим
Телеведущая Екатерина Андреева. Фото: Instagram

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева прокомментировала в Instagram пост бизнесмена Яна Яновского, оценив текущую ситуацию с пандемией коронавируса фразой «примитивно дурят народ».

Яновский написал в своем Instagram-аккаунте, что ходил на постановку в Большой театр и все это время не снимал маску, в то время как в партере почти все зрители сидели без масок. Бизнесмен призвал подумать об окружающих.

Мнение Андреевой же на этот счет отличается. Она пишет, что в первую очередь хочет думать о «закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность от этого вируса». Она ссылается на статистику, согласно которой смертность находится на низком уровне и даже схожа с показателями до пандемии.

Андреева добавила, что не любит, когда так «примитивно дурят народ», и написала, что и сама сидела в партере без маски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые сообщили о снижении умственных способностей после коронавируса.

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