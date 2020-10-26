В Белоруссии задержали более 330 участников протестной акции

В Белоруссии задержали более 330 участников протестной акции
Протестный марш в Минске. Фото: Telegram-канал НЕХТА

В Белоруссии прошла общенациональная забастовка и акции в ее поддержку. Число имен в списке задержанных в городах Белоруссии выросло до 335 человек.

Согласно данным правозащитного центра «Весна» на последние минуты 26 октября, правоохранители задержали 335 человек. Большинство из них были задержаны в Минске, также есть задержанные из Жодино, Витебска, Бреста, Гродно и других городов.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники ОМОНа оцепили площадь Независимости и установили по ее периметру железное ограждение. От площади Независимости протестующие шли в торону Октябрьской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Белоруссии объявили общенациональную забастовку. Требования оппозиции не были выполнены, поэтому Тихановская обратилась к своим сторонникам.

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