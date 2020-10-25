В Белоруссии объявили общенациональную забастовку

Требования оппозиции не были выполнены, поэтому Тихановская обратилась к своим сторонникам.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку. Свое заявление она сделала в Telegram-канале.

Политический деятель заявила, что власти так и не прислушались к требованиям оппозиции, поэтому с 26 октября начинается забастовка всех предприятий. Тихановская отметила, что Лукашенко не раз демонстрировал жестокость, но оппозиция не считает это проявлением силы.

«Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин беларусского народа. Значит, этот режим теряет власть»,

— говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее Telegram-канале.

Напоминаем, что в это воскресенье состоялся очередной митинг, в рамках которого на улицы вышли десятки тысяч граждан. Сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства, чтобы разогнать их, также митингующих массово задерживали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Госдумы оценил ультиматум Тихановской к Лукашенко.