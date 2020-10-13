Депутат Госдумы оценил ультиматум Тихановской к Лукашенко

Депутат Государственной думы Константин Затулин предположил, к чему может привести ультиматум бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской к действующему лидеру республики Беларусь Александру Лукашенко.

Напомним, Тихановская дала Лукашенко 13 дней. За это время от него требуется объявить о своем уходе с поста президента, освободить политических заключенных и прекратить насилие на улицах. Если же подобные требования будут проигнорированы, то начиная с 25 октября, все граждане страны выйдут на мирный митинг. После этого же начнутся забастовки на предприятиях, блокировка дорог и обвал продаж в магазинах.

Затулин отметил, что освобождение заключенных — это здравая мера. Но подача требований в виде ультиматума может привести к коллапсу, так как возможный экономический кризис затронет всех жителей республики. По мнению депутата, для достижения целей Тихановской следовало бы избрать другой подход. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, волнения в Белоруссии начались еще 9 августа после объявления итогов президентских выборов, в которых снова победил Лукашенко. Граждане усомнились в честности проведенного голосования и потребовали провести новые честные выборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская предъявила «народный ультиматум» Лукашенко.