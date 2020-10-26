В Бельгии раки-мутанты заполонили городское кладбище

Сотни мутировавших мраморных раков, способных к крайне быстрому размножение, захватили кладбище в Антверпене (Бельгия).

Как сообщает The Brussels Times, мраморные раки были выведены искусственным путем более 20 лет назад. Представители этого вида — асексуальные самки, которые размножаются посредством партеногенеза. Кроме того, этот вид всеяден, может передвигаться на расстояние до двух километров и зарываться в землю на глубину до одного метра.

В научно-исследовательском институте охраны природы и лесного хозяйства считают, что скорее всего, их кто-то держал дома в аквариуме, а после выпустил в канал. Выловить их всех попросту невозможно. Отмечается, что многие владельцы мраморных раков хотят от них избавиться из-за их высокой плодовитости.

Такая проблема наблюдается не только в Бельгии. К примеру, в Испании с этим видом раков пытались бороться с помощью яда, однако на территории Бельгии этот метод запрещен законом.

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