Цветение водорослей назвали основной версией загрязнения берегов Камчатки

Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке и гибели морских обитателей.

На месте происшествия продолжают работать 20 следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ. Стражи порядка осмотрели акватории и побережье залива, а также территории рядом с местами захоронения вредных веществ на Камчатке.

Исследования проб воды, грунта и донных отложений исключили возможность загрязнения из этих объектов. СК установил, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках ВМФ, заходивших а залив, не происходило.

Токсического отравления у обратившихся за медицинской помощью потерпевших не нашли. Пробы воды, почвы и морских гидробионтов не показали наличие в них тяжелых металлов. А выявленное превышение концентрации нефтяных углеродов и фенола в морской воде не превышает критических значений и наблюдается в заливе на протяжении последних 50 лет.

«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые назвали причину загрязнения побережья Камчатки.