У россиян будет последний нерабочий праздник в этом году

Жителей России ждет последний нерабочий праздник в этом году. Речь идет о Дне народного единства, который отмечается 4 ноября.

По Трудовому кодексу, 4 ноября является в России праздничным нерабочим днем. В этом году этот день выпадает на среду.

Уточняется, что из-за нерабочего праздничного дня сотруднику, который получает должностной оклад, не могут снизить зарплату.

При этом перед праздником, 3 ноября, рабочий день должен быть сокращен на час.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в следующем году 31 декабря официально был объявлен выходным днем. Постановление об этом в октябре этого года выпустило правительство России. Всего в следующем году у россиян будет семь длинных выходных. В частности, отдыхать россияне будут с 1 по 10 января. Затем выходные граждан ждут с 21 по 23 февраля.