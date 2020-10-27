Mercedes задавил пешехода в поселке Стеклянный

В Ленинградской области выясняют обстоятельства трагической аварии в поселке Стеклянный. Там сбили пешехода.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что авария в Тосненском районе произошла утром во вторник, 27 октября.

По предварительным данным, Mercedes сбил в поселке мужчину, на вид лет 50. Пострадавший скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на трассе «Кола». Там водитель сбежал с места аварии, оставив пострадавшего пассажира.