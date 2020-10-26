Водитель сбежал с места лобового ДТП, оставив пострадавшего пассажира

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария: две иномарки столкнулись «лоб в лоб», есть пострадавшие.

Как сообщает 78.ru, все произошло в восемь вечера в понедельник, 26 октября, на съезде с Мурманского шоссе на Колтушское шоссе в Разметелево. Там произошла лобовая авария с участием автомобилей Ford и Hyundai.

После ДТП водитель «Форда» поспешил скрыться с места происшествия, оставив своего пассажира, пострадавшего при аварии. Сообщается, что в результате ДТП он получил ушиб ноги, но госпитализация не потребовалась. Сильнее досталось 29-летнему водителю Hyundai: его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой, переломом правого бедра и руки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Аннинском шоссе в ДТП пострадала двухгодовалая девочка.