На Аннинском шоссе в ДТП пострадала двухгодовалая девочка

Вечером в понедельник, 26 октября, в Красносельском районе Северной столицы произошло серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе малолетний ребенок.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Все произошло на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе. Проезжую часть не поделили легковой автомобиль и микроавтобус.

В результате столкновения легковушку отбросило в кювет. В салоне находились двухгодовалая девочка и как минимум двое взрослых, передает 78.ru. Им потребовалась медицинская помощь.

Известно, что мужчины получили черепно-мозговые травмы, а у малышки может быть сотрясение мозга.

Очевидцы пишут, что из-за ДТП образовалась пробка. Водители стоят как в сторону Петербурга, так и в сторону Красного Села.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в массовом ДТП с эвакуатором на Планерной погиб человек.