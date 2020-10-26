В массовом ДТП с эвакуатором на Планерной погиб человек

ДТП на Планерной улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Планерной улице. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Приморском районе. Там погиб водитель одного из автомобилей.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла во второй половине дня в понедельник, 26 октября. По предварительным данным, автомобиль Kia вылетел на «встречку» и столкнулся там с Suzuki. Второй автомобиль в результате отбросило в эвакуатор.

Отметим, что водитель Suzuki получил травмы средней степени тяжести, а водитель автомобиля Kia скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводят проверку.

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