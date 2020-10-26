Пьяная троица на тележке устроила ДТП с иномаркой на Энгельса

Тележка для продуктов попала в ДТП. Фото: pixabay.com

Тележка для продуктов попала в ДТП. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали хулиганов, которые, катаясь на тележке, умудрились устроить ДТП с легковым автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны войск нацгвардии. Уточняется, что инцидент произошел на парковке гипермаркета на проспекте Энгельса. Трое пьяных молодых людей решили покататься на тележке для товаров.

В результате хулиганы влетели в иномарку – поцарапали ей крыло, дверь и бампер.

В это время рядом проезжал наряд вневедомственной охраны, к ней и обратился владелец автомобиля. Трех злоумышленников задержали недалеко от гипермаркета. Пока сумму ущерба устанавливают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси. Дебошир находился на месте преступления, когда туда подошли стражи порядка.