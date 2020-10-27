Житель Ленобласти побил соседа кочергой

Житель Ленобласти побил соседа кочергой
В Ленобласти избили местного жителя. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области задержали местного жителя, который напал на своего соседа. Он избил мужчину кочергой.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел еще 28 августа. Пострадавшего тогда госпитализировали в Волховском районе в состоянии средней степени тяжести.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» накануне было возбуждено уголовное дело. В тот же день правоохранители задержали соседа потерпевшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали жителя улицы Декабристов после избиения мужчины. Пострадавший в результате был госпитализирован в тяжелом состоянии, а задержанный, как оказалось, уже был неоднократно судим.

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