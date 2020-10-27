В Петербурге за сутки подтвердили еще почти 50 смертей от COVID

В Петербурге за сутки подтвердили еще почти 50 смертей от COVID
В Петербурге растет число смертей от коронавируса. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Санкт-Петербурге пополняется печальная статистика летальных случаев коронавируса. За последние сутки число жертв инфекции в Северной столице увеличилось еще не 47 человек.

Такие данные утром во вторник, 27 октября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

В настоящее время известно о смерти 3674 человек в результате коронавируса. Таким образом, за последние сутки стало известно о смерти еще 47 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России может обостриться ситуация с коронавирусом. Ухудшение обстановки Роспотребнадзор предрек в феврале-марте следующего года. Отмечалось также, что пандемия пойдет на убыль, когда большая часть населения перестанет быть восприимчивой с коронавирусу. Это будет возможно, в том числе благодаря вакцине.

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