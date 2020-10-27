Суды Петербурга переходят на закрытый режим работы в связи с коронавирусом

Все здания судов в городе проходят дезинфекционную обработку в рамках борьбы с коронавирусом. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Все здания судов в городе проходят дезинфекционную обработку в рамках борьбы с коронавирусом. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В связи с новой вспышкой распространения коронавирусной инфекции в Петербурге городские суды переходят на ограниченный режим работы.

Об этом во вторник, 27 октября, уведомили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Участники всех категорий дел допускаются в залы и кабинеты исключительно в средствах индивидуальной защиты, а слушателям попасть в здания судов и вовсе не удастся. Также вводится запрет на личный прием граждан, а подача документов осуществляется в электронном виде.

Кроме того, вновь становится обязательным соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Также все здания судов проходят регулярную дезинфекционную обработку, отмечают в пресс-службе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявлен 721 новый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.