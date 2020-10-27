Скульптуры Летнего сада «укутали» к зиме — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Почистили, обработали, накрыли хлопковой тканью и спрятали в специальные деревянные футляры: специалисты Русского музея во вторник, 27 октября, подготовили скульптуры Летнего сада к зимнему периоду. Процесс попал в объектив фотокорреспондента Gazeta.SPb.ru.

В Летнем саду после масштабной реставрации 2009-2011 годов остался только один мраморный подлинник — «Мир и изобилие» — скульптурная группа, которая является аллегорией Ништадтского мира. Она была выполнена по заказу Петра I в 1722 году венецианским скульптором Пьетро Бараттой и символизирует успехи России в борьбе со Швецией во время Северной войны.

«Совершенно особенное произведение, — говорит искусствовед, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея и хранитель скульптур Летнего сада Галина Хвостова. — Это первый мраморный памятник в России».

Укрыть на зиму «Мир и изобилие» — задача не из легких: нужен очень большой футляр. А весь процесс кроме хранителя должен контролировать еще и реставратор.

Такие футляры, кстати, появились в 1826 году. Их спроектировал и впервые использовал скульптор Василий Демут-Малиновский.

«Он понимал, что в условиях российского неласкового климата мрамор надо прятать», — рассказала Галина Хвостова.

Каждый такой футляр — это четыре деревянные стенки, которые скрепляются между собой непосредственно в момент укрытия скульптуры. Сверху надевается крышка. «Все это нужно так подогнать, чтобы конструкция от сильного ветра не развалилась», — поясняет Галина Хвостова.

По словам хранителя, другие способы укрытия скульптур на зиму не нужны: «Были какие-то совершенно немыслимые идеи, например, в 90-е годы — использовать стекло, что могло погубить скульптуры Летнего сада».

Остальные здешние объекты — это копии, но очень хорошо выполненные — из мраморной крошки на полимере, говорит Галина Хвостова. Но это не значит, что их не нужно укрывать: «Это тоже мрамор, они тоже испортятся».

В Летнем саду 91 скульптура. Сотрудники Русского музея рассчитывают спрятать их от холодов до 1 ноября. До этого, в сентябре, а также в течение лета, все объекты помыли.

К зиме в Летнем саду готовят даже растительность. Деревьям «облегчили» кроны, их поливают, кадочные растения, которые стоят на дорожках, убираются в оранжерею и т.д.

Для справки:

Летний сад был заложен с 1704 году по велению Петра I и раньше был регулярным. Все его оригинальные скульптуры и большая часть пьедесталов неоднократно реставрировались. Из-за постоянных актов вандализма в 1986 году Исполнительный Комитет Ленинградского городского Совета Депутатов трудящихся принял Постановление «Об изготовлении копий скульптуры Летнего сада». В 2003 году копирование было приостановлено, а к тому моменту появились уже около 28 копий, изготовленных из портландцемента.

С 2004 года коллекция мраморной скульптуры Летнего сада стала составной частью собрания Русского музея. С 2005 по 2009 годы его Отдел реставрации экспонатов восстановил 24 скульптуры с пьедесталами с самыми значительными разрушениями. С 2009 по 2011 годы шла масштабная реставрация Летнего сада — вся оригинальная мраморная скульптура и пьедесталы были полностью отреставрированы (кроме мраморной гермы «Вакх») и перемещены в залы Инженерного замка на постоянное музейное хранение. Гранитные пьедесталы после реставрации были возвращены в Летний сад и установлены на свои исторические места.