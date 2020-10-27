В Петербурге завершилось благоустройство Путиловского сквера

Проект благоустройства сквера выполнен в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Проект благоустройства сквера выполнен в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

В Кировском районе Петербурге к 200-летию со дня рождения инженера и учредителя Общества Путиловских заводов Николая Путилова закончили благоустройство Путиловского сквера.

Об этом во вторник, 27 октября, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Новый сквер расположен на проспекте Стачек, между станцией метро «Кировский завод» и самим предприятием. В ведомстве подчеркивают, что обновление сквера происходило при учете исторического контекста.

В сквере появился памятник Николаю Путилову, инициатива по его установке принадлежит Совету ветеранов, а также жителям Кировского района. Площадь вокруг памятник замостили, привели в порядок прилегающие территории. Кроме того, был заменен бортовой камень в сквере, установлены новые ограждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подходит к концу месячник по благоустройству, который стартовал 1 октября.