Еще один врач Елизаветинской больницы стал жертвой коронавируса

Неделю назад, 23 октября, ушел из жизни в возрасте 66 лет врач-уролог Елизаветинской больницы Анатоли Акопян. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

Трагическую новость опубликовали на официальной странице Елизаветинской больницы в социальной сети «Вконтакте». Анатоли Акопян посвятил работе в медицинском учреждении 36 лет. За это время он помог не одной тысяче пациентов, среди которых были люди с патологиями, нуждающиеся в экстренных операциях.

Коллеги отмечают, что всегда с восхищением следили за его уверенными и сосредоточенными действиями и хотели бы стать такими же профессионалами как он. К сожалению, это уже третий сотрудник Елизаветинской больницы, погибший в ходе борьбы с пандемией COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в саду Прометей открылась мемориальная аллея в честь медиков, отдавших свои жизни в борьбе с коронавирусом.